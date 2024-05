RS: Prefeito de Canoas pede evacuação imediata de quem retornou às casas

O prefeito pediu também uma atenção especial para o bairro Niterói, que deve ser evacuado imediatamente. Ele explica que, apesar das obras realizadas para proteger a área, como a instalação de duas casas de bombas e a construção de uma via de acesso no dique, a retirada dos moradores é urgente.

"Diante do risco, especialmente do vento sul, que represará as águas que descem, há o risco de elevar rapidamente as águas ali no Rio Gravataí", explica Jorge. "Por isso, eu peço também a evacuação imediata do bairro Niterói, para não termos risco, para a gente ter prevenção. É melhor prevenir do que remediar. E eu conto com a colaboração de todos os canoenses".