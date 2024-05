Empresários do RS pedem medidas de trabalho flexíveis por causa das chuvas

Com a lei, seria possível flexibilizar a carga horária e os pagamentos. Segundo a Fiergs, há a possibilidade de implementação de banco de horas, antecipação de férias, adoção do trabalho remoto (home office), compensação de horário e antecipação de feriados.

A Fiergs se reuniu com o ministro do Trabalho, Luiz Marinho. Segundo a instituição, "foi prometida a regulamentação" da legislação no encontro, que aconteceu na última semana. "Contudo, diante da situação de calamidade que assola nosso estado, não podemos nos permitir a inércia enquanto aguardamos", diz o presidente em exercício da Fiergs, Arildo Bennech Oliveira.

Centrais sindicais também participaram da reunião. Segundo a CTB-RS (Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil), os sindicatos e as entidades patronais concordaram com a reedição do benefício emergencial para os atingidos. A associação de trabalhadores também sugeriu um banco de horas negativo, adiantamento de férias e 13º para os afetados.

A federação acusa sindicatos de optarem por "interesses específicos em detrimento do bem comum". No entanto, a FIERGS não cita quais são os sindicatos, nem mesmo quais são as ações dessas organizações trabalhistas.