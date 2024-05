Suspeito por tráfico de drogas se joga no mar para não ser preso na Bahia

Um homem suspeito por tráfico de drogas foi preso após tentar fugir da polícia pelo mar na Bahia, neste sábado (11).

O que aconteceu

Os policiais foram acionados para averiguar uma denúncia de um homem traficando a bordo de uma balsa com destino a Salvador, segundo a Polícia Militar. Ao realizarem a abordagem, foi encontrado com o suspeito uma mochila com uma porção de cocaína.

O indivíduo tentou fugir pelo mar e nadar até uma praia próxima quando a polícia chegou, mas foi capturado. Com o suspeito, foram encontrados uma arma de fogo, tipo fuzil e 15 frascos de cocaína.