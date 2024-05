Cachorro salvo de enchente no RS fica 'nadando' no ar após resgate

Um vídeo que circula nas redes mostra um cachorro "nadando" no ar após ser resgatado de uma enchente no Rio Grande do Sul.

O que aconteceu

Voluntária diz que cachorros resgatados ficam traumatizados. "A gente levanta e eles ficam nadando no ar. Cada cachorro que sai do barco fica por horas assim".

No vídeo, o cachorro resgatado faz o movimento para continuar nadando enquanto é carregado por uma voluntária. Pelo menos 20 mil animais já foram resgatados desde o início das chuvas no Rio Grande do Sul, segundo a Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária.