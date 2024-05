'Bichos tentando sair das casas': RS tem mais de 20 mil pets resgatados

Cachorro resgatado em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul Imagem: AFP

Espaço para pets e tutor

A procura por lugares para que famílias possam se abrigar junto com seus pets é muito grande. A PUC-RS abriu um espaço para receber as pessoas resgatadas com seus animais de estimação.

Com capacidade máxima de ocupação, a universidade colocou os bichos no Parque Esportivo, com fraldas higiênicas, ração, água e camas. As famílias estão em ambientes separados, mas podem ver seus animais a todo momento.

Segundo a assessoria, o local não recebe animais sem donos, apenas famílias que precisavam de espaço pet friendly para abrigo. Atualmente, contam com 17 gatos, 43 cachorros e 2 porquinhos da Índia.