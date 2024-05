Porto Alegre anuncia isenção e desconto de água e esgoto em meio às chuvas

A Prefeitura de Porto Alegre anunciou, nesta segunda-feira (13), a isenção, por seis meses, do pagamento pelo uso de água e esgoto para as pessoas que tiveram as casas alagadas e estão cadastradas na tarifa social.

O que aconteceu

Pessoas não cadastradas no benefício, mas que também sofreram com o alagamento, precisarão pagar R$ 19 pelo uso da água, ou R$ 34 no caso de água e esgoto, por dois meses. Segundo o diretor do Dmae (Departamento de Água e Esgotos), Mauricio Loss, esse valor se refere ao custo de manutenção.

Já os desabastecidos pagarão pelo consumo, mas o valor da cobrança ficará limitado à média dos últimos seis meses.