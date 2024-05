Contra frio de 7ºC, caixa de leite vira isolante térmico em abrigo no RS

Perda afetiva que a água levou. Apesar de achar estranho sofrer por isso, o coração de Otávio está partido porque perdeu um garfo. Ele explica que desde os 4 anos come com o mesmo talher, que fazia parte do faqueiro da mãe e foi escolhido por Otávio ainda na infância: "Era do tamanho da medida certa de comida".

Eu me alimentei com a comida dela com aquele garfo. Este objeto simbolizava minha ligação com minha mãe e se perdeu

João Otávio

Esta é perda material e emocional de um único desabrigado. Há ao menos 76.580 pessoas em abrigos e com histórias de dor no Rio Grande do Sul.