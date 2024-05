MP investiga empresas que obrigam volta ao trabalho em áreas alagadas no RS

O Ministério Público do Trabalho investiga mais de 60 denúncias de pessoas que estão sendo obrigadas a comparecer no trabalho mesmo em áreas inundadas ou de risco no Rio Grande do Sul.

O que aconteceu

Violações trabalhistas relacionadas à calamidade pública no estado já são quase 30% das denúncias. A maioria delas está relacionada ao comparecimento obrigatório ou permanência de funcionários em áreas inundadas ou de risco, principalmente em Porto Alegre.

O Ministério recomenda que as empresas priorizem medidas que assegurem o salário dos trabalhadores. O órgão se reuniu na segunda-feira (13) com as principais entidades representantes das duas categorias para discutir o cenário trabalhista em meio à tragédia causada pelas chuvas.