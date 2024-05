Metroviários de São Paulo marcam greve para a próxima quarta-feira (22)

Os metroviários de São Paulo marcaram uma greve para a próxima quarta-feira (22). A informação foi divulgada pelo Sindicato dos Metroviários.

O que aconteceu

Metroviários marcaram a organização da paralisação para o dia 21 de maio (terça-feira). Segundo o sindicato, 1.225 metroviários votaram para ocorrer a greve na próxima semana.

Entre as demandas do sindicato para a negociação está a abertura de concurso público. Os funcionários também exigem, entre outros, plano de carreira, reintegração dos demitidos da empresa, reajuste no vale-refeição e vale-alimentação e reajuste salarial com aumento real.