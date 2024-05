MP acusa vereador do RJ de intolerância religiosa e pede remoção de vídeo

A publicação também mostra a imagem de um homem negro, com os olhos arregalados e boca aberta. No vídeo, começa a escorrer sangue do homem e em seguida aparece o símbolo do PT (Partido dos Trabalhadores), com velas acesas e fagulhas.

Ricardo teria se recusado a retirar a gravação e a firmar compromisso de ajustamento de conduta. O Ministério solicita que, caso não haja a remoção, o parlamentar seja multado em R$ 200 mil.

O UOL entrou em contato com o vereador. O espaço segue aberto para manifestação.