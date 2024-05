Polícia lança força-tarefa para derrubar posts falsos sobre chuvas no RS

"A Civil tem empenhado muitos esforços para fazer o trabalho emergencial, de salvamento, resgates, e ainda tem que fazer trabalho extra por pessoas que não estão ajudando e ainda cometem crime atrapalhando quem quer ajudar", desabafa Vanessa ao UOL.

Força-tarefa foi criada há cerca de dez dias. 11 medidas cautelares já foram impostas, entre bloqueio de perfis, retirada de postagens, quebra de sigilo fiscal e bloqueio de conta bancária.

Denúncias vêm de diversas formas, incluindo do governo do RS e por meio de colaboração da Meta, controladora do Facebook e Instagram. Até o momento, a força-tarefa conseguiu derrubar ou bloquear 36 perfis, posts e contas bancárias.

Delegada tem expectativa de pedir mandados de prisão e busca e apreensão, mas depende do funcionamento da Justiça. Nesta terça-feira (14), o Tribunal de Justiça do RS prorrogou a suspensão do expediente presencial do Judiciário e dos serviços judiciais até o próximo dia 31.

MP-RS fecha parceria com empresa de monitoramento

MP-RS (Ministério Público do RS) também lançou uma frente de trabalho contra golpes nas redes sociais sobre as chuvas no estado. No caso do órgão, a ação é centralizada no combate às transferências fraudulentas via Pix.