Maré, vento e mais: por que o Guaíba demora a baixar mesmo sem chuva

Características da bacia hidrográfica também colaboram. O Guaíba escoa para o mar através da Lagoa dos Patos. No entanto, a vazão a caminho do mar já é naturalmente lenta devido ao desnível ser pequeno. Além disso, o final da lagoa tem uma passagem estreita e, quando a maré está alta, as águas encontram mais dificuldades para desembocar no oceano.

O relevo é outro fator explica por que o nível do Guaíba não desce: região fica em uma área plana, entre rios e morros.

Infraestrutura prejudicada. Porto Alegre tem um sistema antienchentes que foi construído em 1970 e funciona como uma "muralha" que protege a cidade ao longo de 60 quilômetros. A capital tem 23 estações de bombeamento, mas parte delas ficou danificada pelas inundações. Até a última segunda-feira (13), somente oito delas estavam em funcionamento.

Nível "absurdamente alto" deve prolongar enchentes. Ainda de acordo com o Metsul, as inundações na cidade de Porto Alegre, ainda que gradualmente menores, vão seguir por muito tempo, possivelmente se estendendo até o começo de junho. "A razão é simples: o nível está absurdamente alto", diz o instituto em nota.

Nível acima de 4 metros durante esta semana. Já segundo o IPH (Instituto de Pesquisas Hidrológicas) da UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), as previsões indicam estabilização em nível elevado acima dos 5 metros e uma recessão lenta nos próximos dias, ficando acima de 4 metros durante esta semana.

"A duração da recessão com níveis elevados poderá ser prolongada a depender do volume de futuras chuvas", reforça o órgão.