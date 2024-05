Quem é o influencer procurado pelo 'Jogo do Tigrinho' que ostenta em Dubai

Eduardo morava em uma casa alugada na cidade de Pinhais, avaliada em cerca de R$ 2 milhões de reais. Segundo o inquérito policial, o jovem chegou a movimentar R$ 8,5 milhões com os jogos de azar.

Eduardo Felipe Campelo, 30 anos, expõe sua vida de luxo em Dubai Imagem: Reprodução/Instagram

A viagem para Dubai era um desejo dele e da esposa para comemorar a lua de mel. Na primeira tentativa, ele foi preso três horas antes de viajar. Quando foi solto, reorganizou a ida para o início de abril. A primeira publicação dele dentro de um apartamento com vista dos maiores prédios da cidade foi no dia 6 do mesmo mês.

Passeios caros e carro de R$ 4 milhões

Na cidade, ele realizou alguns passeios com jetcar. Uma espécie de jet ski com formato de um carro de corrida. O UOL apurou com a empresa que um passeio de 30 minutos custava em torno de R$ 1.800. Uma visita ao deserto da região com direito a fotos com dromedários, passa dos R$ 900 por pessoa com direito a veículo para deslocamentos.

A diária em um hotel semelhante ao que ele está hospedado há mais de um mês, com sacadas, dois a três quartos e café da manhã incluso, pode custar em torno de R$ 1.200.