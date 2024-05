Voluntário que caiu de carro durante resgates no RS está em estado grave

Adroaldo precisou passar por uma cirurgia na última quinta-feira (9). Uma parte do osso do crânio foi retirada para a descompressão do cérebro. ''Foi ajudar e depois aconteceu o fato, desde então não acordou mais'', contou um vizinho e amigo ao UOL.

Engenheiro agrônomo e pai de uma filha de 6 anos, o voluntário era da cidade de Ciríaco. Aproveitando que estava de férias do trabalho, ele com três amigos foram à Muçum para ajudar as vítimas da tragédia.

Ele voltaria para casa no dia seguinte ao acidente. ''Todos que conhecem o adroaldo sabem a pessoa do bem que ele é, vamos rezar muito por ele'', pediu uma amiga pelas redes sociais.