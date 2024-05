Homem sofre traumatismo craniano enquanto resgatava vítimas no RS

Ainda não se sabe para qual hospital o homem foi levado. A FAB informou que ele ficou aos cuidados do SAMU (Serviço de Atendimento Médico de Urgência).

20 mil pessoas resgatadas

As ações de resgate e ajuda emergencial no Rio Grande do Sul já salvaram 20 mil pessoas. As vítimas estavam em perigo decorrente das fortes chuvas no estado e o número de resgatados foi informado pelo Governo no domingo (5).

Resgates foram realizados por ações integradas entre equipes federais, do estado e de municípios. As pessoas foram retiradas de áreas de risco no RS desde o início da semana, de acordo com comunicado da Secretaria de Comunicação Social do governo federal.

Os trabalhos de resgate envolveram voluntários. Além de membros das Forças Armadas, bombeiros e policiais, defesa civil e moradores e pessoas de outros estados também ajudaram nos resgates, informou a pasta.