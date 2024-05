Bairros mais pobres foram os mais atingidos por enchentes no RS; veja mapas

Mapas produzidos pelo Observatório das Metrópoles de Porto Alegre mostram que as áreas mais afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul foram as mais pobres. As inundações já desalojaram uma a cada 20 pessoas no estado, conforme dados da Defesa Civil estadual.

Na capital gaúcha, o Observatório das Metrópoles está vinculado à UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) e é uma rede de pesquisa com núcleos em 18 capitais do país.

André Augustin, economista e especialista em planejamento urbano e pesquisador do Observatório, explica que o estudo foi elaborado cruzando dados de renda per capita do Censo Demográfico de 2010 com mapa das áreas urbanizadas alagadas pelas enchentes, produzido no dia 6 de maio pela UFRGS.