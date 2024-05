RS: água recua, e vídeos mostram destruição de casas, ruas e bairros; veja

Também há previsão de geada. As temperaturas mínimas variam de 3ºC a 0ºC no sul do RS e na região metropolitana da Porto Alegre, informou o Inmet.

Madrugada de hoje foi a mais fria do ano no RS. Segundo o MetSul, as temperaturas chegaram a 0ºC no interior gaúcho. Em Porto Alegre, pessoas alocadas em um abrigo estão usando caixas de leite como isolante térmico.

Números da tragédia

Dos 497 municípios gaúchos, 460 sofreram alguma consequência dos temporais. As cidades atingidas no estado representam 92% do total. As informações são do último boletim da Defesa Civil.

Número de afetados pelos temporais no Rio Grande do Sul é de 2.281.774. Ao menos 538.167 pessoas ficaram desalojadas e 77.199 estão em abrigos.

Mortes chegam a 151, até a última atualização da Defesa Civil às 12h desta quinta-feira. Os municípios com maior registro de mortes foram Canoas (19), Caxias do Sul (10), Roca Sales (10) e Cruzeiro do Sul (10). Ainda são 104 desaparecidos, além de 806 feridos, segundo o boletim da Defesa Civil Estadual.