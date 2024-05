RS tem 90% dos municípios afetados pela chuva; há quase 80 mil em abrigos

A Defesa Civil informou nesta terça-feira (14) que quase 90% do total de municípios do Rio Grande do Sul já sofrem as consequências dos temporais que atingem o estado.

O que aconteceu

Dos 497 municípios gaúchos, 446 sofreram alguma consequência dos temporais. As cidades atingidas no estado representam quase 90% do total.

Número de afetados pelos temporais no Rio Grande do Sul é de 2.124.553. Ao menos 538.245 pessoas ficaram desalojadas e 79.494 estão em abrigos. A última atualização foi divulgada no início da noite desta terça-feira (14) pela Defesa Civil.