Enchentes em Porto Alegre ainda devem durar semanas, dizem especialistas

As ruas de Porto Alegre ainda devem continuar a sofrer com enchentes por semanas, disseram especialistas, agravando as dificuldades em um Rio Grande do Sul onde mais de meio milhão de pessoas foram forçadas a abandonar suas casas inundadas por chuvas recordes no Estado.

As águas do lago Guaíba, que transbordou e inundou a capital gaúcha, subiram a 5,22 metros na terça-feira, bem acima do nível de enchente de 3 metros e perto do pico histórico de 5,33 metros alcançado na semana passada. O lago recebe as águas de diversos rios da região que foram sobrecarregados por temporais.

Especialistas e pesquisadores climáticos do Instituto de Pesquisas Hidráulica (IPH), da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), afirmaram que as águas podem se estabilizar ou continuar a subir, dependendo da chuva. Mas eles concordam que o nível das águas levará cerca de um mês para baixar.