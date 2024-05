Homem tenta socorrer vítima de assalto e é baleado em MG; veja

Um homem foi baleado ao tentar ajudar uma vítima de assalto na manhã desta quinta-feira (16) em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte (MG).

O que aconteceu

Câmeras de segurança da região registraram o crime. Nas imagens, é possível ver o momento em que dois homens caminham por uma calçada na rua dos Transportes, no bairro Jardim Riacho das Pedras, quando abordam um homem que estava dentro de um carro, parado no acostamento.

Dupla anunciou o assalto e fizeram sinal para o motorista descer. Em seguida, o homem que foi baleado aparece com um capacete na mão e se aproxima do veículo. Um dos criminosos aponta a arma para ele, que se distancia. Posteriormente, após os assaltantes entrarem no carro, o homem se aproxima novamente e acerta um dos ladrões com o capacete.