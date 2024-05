Polícia apreende cobras e lagarto que seriam enviados pelo correio em MG

Suspeitos foram autuados no artigo 31 da Lei de Crimes Ambientais. Conforme previsto na lei, introduzir espécime animal no país, sem parecer técnico oficial favorável e licença expedida por autoridade competente, é crime com pena prevista de três meses a um ano de detenção, além do pagamento de multa.

A cobra-do-milho, também conhecida como corn snake, é uma espécie típica dos Estados Unidos. Ela não é venenosa, mas considerada exótica para a fauna brasileira. O lagarto teiú é comum no país e pode medir até 1,5 metro de comprimento na fase adulta.

Os animais receberam atendimento de veterinários e foram soltos em seus devidos habitat. Os suspeitos foram encaminhados à delegacia, confessaram o crime, assinaram Termo de Compromisso de Comparecimento à Justiça e foram liberados. Como não tiveram os nomes divulgados, não foi possível localizar suas defesas. O espaço segue aberto para manifestação.