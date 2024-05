RS: Bairro inteiro em Cruzeiro do Sul vira 'cemitério de casas e carros'

16.mai.2024 - Carros virados de cabeça para baixo em Passo de Estrela, Cruzeiro do Sul (RS) Imagem: Marcelo Ferraz/UOL

Na verdade, a água entrou na cidade pela parte alta do bairro, descendo em velocidade e grande volume até se encontrar com o rio, formando ondas que chegaram a até dois metros de altura.

Enquanto trabalhadores limpavam a avenida principal do que restou de Passo de Estrela em tratores e caminhões, os antigos moradores se emocionavam ao falar sobre amigos e vizinhos que estão desaparecidos. Alguns deles teriam se recusado a sair de casa.

"Teve gente que morreu. Tentaram passar por cima do telhado, nunca passaram por isso. Tentaram escapar e não conseguiram escapar. Estamos procurando o pessoal até hoje", afirmou Leandro Grizotti, 46 anos, que mora no Centro de Cruzeiro do Sul, muito próximo de Passo de Estrela.

Grizotti tem uma pousada e uma lanchonete em Cruzeiro do Sul, mas do outro lado do rio, onde as casas foram invadidas pela água, a maioria ainda tem pilastras de pé. Nessa parte, voluntários e membros da Defesa Civil de Rodeio (SC) ajudavam moradores na limpeza nesta quinta.