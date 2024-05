Mais de 900 pessoas deixam casas após chuvas em Santa Catarina

Oito cidades decretaram situação de emergência: Passo de Torres, Sombrio, São João do Sul, Balneário Gaivota, Jacinto Machado, Maracajá, Araranguá e Rio do Sul.

24 municípios registraram ocorrências relacionadas a temporais. Desde a última quinta-feira (16), a Defesa Civil alerta para chuvas persistentes e volumosas em diversas regiões do estado, com risco de alagamentos, enxurradas, enchentes, deslizamentos e inundações.

Três rios estão em situação de emergência. Elevação dos rios nas bacias hidrográficas de Itajaí e Tijucas estão em declínio desde ontem, mas os rios do Oeste (11,30 m), Laurentino (8,86 m) e do Sul (7,99 m) seguem em estado de emergência. Além disso, estão em estado de alerta os rios Taió (7,66 m), Blumenau (6,38 m) e Lontras (6,18 m). O levantamento é das 9h30 de hoje.

Semana inicia com tempo firme, mas deve ter chuva e frio

Formação de uma massa de ar frio mantém o tempo ensolarado, com pouca variação de nebulosidade, manhãs frias e tardes amenas. Segundo a Defesa Civil de SC, as condições começam a mudar na quinta-feira (23), com a formação de uma frente fria. São esperados ventos de norte a noroeste, com velocidades médias por volta de 30 km/h e rajadas entre 50 e 70 km/h.

Temporais e chuva intensa nas áreas próximas ao Rio Grande do Sul. No final da noite de quinta-feira podem ocorrer chuvas fortes no Grande Oeste do estado e os temporais devem avançar para as demais regiões. Entre a madrugada e manhã de sexta-feira (24), o sistema deve atingir as regiões do Meio Oeste e planaltos, avançando para o litoral até o início da tarde.