O dia em que cobra do vizinho invadiu apartamento: 'Saiu no ralo do tanque'

"Minha mãe estava fazendo o jantar, já era tarde, cerca de 20h. Ela foi à área de serviço, mas nem acendeu a luz para pegar o que precisava. Contudo, algo se mexendo chamou sua atenção.

A princípio, ela pensou que era um brinquedo do meu filho, que na época tinha cinco anos. Ele tinha uma cobra à pilha que se mexia também. Mas resolveu chegar mais perto para ter certeza. Foi aí que o susto veio, porque ela percebeu que se tratava de um animal de verdade.

Minha mãe ficou apavorada. A cobra estava no tanque, quietinha e enrolada, quando ela pediu socorro para nós. No começo achamos que era brincadeira e nem demos atenção. Até que meu marido, mais corajoso, resolveu checar também.

Com a segunda comprovação que tínhamos, de fato, uma cobra em casa, todos ficamos assustados. Como o condomínio é próximo a Chácara do Jockey, imaginei que o bicho pudesse ter vindo de lá. Liguei para o Corpo de Bombeiro, relatei a situação, e eles falaram que viriam fazer a retirada do animal.

Nesse meio tempo, resolvi avisar também no grupo do WhatsApp do condomínio. Não queria que as pessoas ficassem assustadas com a movimentação dos carros de resgate que estavam vindo.

Cobra doméstica

Cinco minutos depois de eu mandar a mensagem no grupo, um condômino me chamou no privado e disse que poderia ser a cobra dele. Perguntou qual era meu apartamento e se podia vir checar. Ele morava dois andares abaixo de onde estávamos.