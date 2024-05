Preso, marido de cantora gospel é suspeito de abusar de filha de assessora

O que diz a família do suspeito

Marcus Martin Grubert é filho do pastor Irineo Grubert, conhecido líder de pastores, escritor e conferencista. Ao UOL, o pai diz que o filho se diz inocente e que comprovará isso na justiça americana. Enquanto isso, tenta lidar com os comentários agressivos e acusatórios que vem recebendo de internautas. O UOL tentou contato com a defesa Marcus. O espaço segue aberto para manifestação.

Em primeiro lugar, meu nome e honra não deveriam entrar em julgamento. Tenho 65 anos, 37 de ministério sem manchas ou desvios de conduta. Meu filho Marcus está sendo acusado de um crime ao qual se declara inocente. A sua prisão não é sua condenação, mas uma prevenção da justiça para averiguação dos fatos denunciados. Confiamos na justiça, pois a mesma dará a resposta de quem está com a verdade.

Por outro lado, é um momento muito triste e doloroso que estamos passando como família. Pois, como homem público, sei que as denúncias são colocadas em holofotes e a verdade sobre os fatos retratadas com letras minúsculas. Como pastor e ser humano também não compactuo com nenhum tipo de maldade contra um inocente ou crianças. Mas meu filho se diz inocente e provará isto na justiça, que é o canal competente.

Irineo Grubert

Na ficha do brasileiro, no sistema correcional do condado de Osceola, consta a acusação de violação sexual contra criança Imagem: Reprodução/Osceola County Corrections

Fichado na polícia

Grubert trabalha há dois anos como gestor de relações de uma empresa de logística de transportes nos EUA. Anteriormente, foi sócio-associado de uma empresa financeira. Antes de ir morar nos Estados Unidos, atuou como editor-executivo em uma empresa de promoção de shows.