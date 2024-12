Avião foi alertado sobre risco de colisão com pássaros na Coreia do Sul

Emissoras sul-coreanas registraram o momento em que avião tenta pousar sem o trem de pouso acionado. Ju Jong-wan, diretor de política de aviação do Ministério de Terras, Infraestrutura e Transportes, disse ao New York Times que as caixas pretas do avião foram recuperadas, o que deve ajudar na investigação.

Testemunhas relataram ter visto chamas no motor do jato e ouvido explosões antes da colisão. Yoo Jae-yong, 41 anos, que estava hospedado em uma casa alugada perto do aeroporto, disse à agência Yonhap ter visto uma faísca na asa direita do avião antes da queda. "Eu estava contando à minha família que havia um problema com o avião quando ouvi uma forte explosão", disse.

Foi a segunda tentativa de pouso. As autoridades descreveram que, após uma falha no trem de pouso numa primeira tentativa, a aeronave tentou um pouso forçado, mas não conseguiu reduzir a velocidade e colidiu com o muro do aeroporto.

O Aeroporto Internacional de Muan relatou 10 incidentes de colisão com pássaros nos últimos cinco anos. Segundo a Yonhap, o dado é da KAC (Corporação de Aeroportos da Coreia, do inglês Korea Airports Corporation ). Ainda conforme o órgão, todos os 14 aeroportos sul-coreanos tiveram aumento nas colisões com pássaros —foram 76 em 2020; 109 em 2021; 131 em 2022; e 152 em 2023.

Estavam a bordo 181 pessoas —175 passageiros e seis tripulantes. Apenas duas pessoas, membros da tripulação, foram resgatadas com vida.

O avião, um Boeing 737-800, da Jeju Air, estava retornando de Bangkok, na Tailândia. De acordo com autoridades coreanas, no avião estavam 173 passageiros coreanos e dois tailandeses.