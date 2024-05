Vizinhos do Guaíba voltam para casa: 'Prejuízo maior foi dano psicológico'

Com o recuo do alagamento no centro histórico de Porto Alegre, as pessoas começam a voltar para casa gradativamente. No edifício Georgina, um prédio de 12 andares com 96 apartamentos localizado na rua dos Andradas, a apenas 500 m do Guaíba, os moradores começaram a retornar nos últimos dias após a religação da energia elétrica e do fornecimento de água.

Pela primeira vez desde a madrugada de 3 de maio, o nível do Guaíba voltou à marca dos 4 metros no Cais Mauá.