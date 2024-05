Homem suspeito de fazer 'delivery' de drogas em abrigos no RS é preso

Imagem: Divulgação/Polícia Civil do RS

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul prendeu um homem suspeito de realizar entregas de drogas em abrigos que recebem pessoas afetadas pelas enchentes no estado.

O que aconteceu

Homem entregava vários tipos de entorpecentes. Com ele, os policiais apreenderam cocaína, maconha, ecstasy, haxixe, maconha "camarão" [flor pura da planta cannabis sativa], MDMA, LSD, Ketamina, Cytotec e refis de cigarro eletrônico.

Suspeito, que não foi identificado, tem 28 anos. Ele tem antecedentes criminais por furto qualificado, dano, lesão corporal e delitos de trânsito.