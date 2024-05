Professores da UFPel instalam sensor de nível de água na Lagoa dos Patos

Dois professores da UFPel (Universidade Federal de Pelotas) instalaram, na tarde desta quarta-feira (22), um segundo sensor de nível de água na Lagoa dos Patos, no Rio Grande do Sul, para reforçar a aferição feita no local à medida que chove forte na cidade e há riscos de novas enchentes.

A tecnologia desenvolvida pelo laboratório HidroSens, vinculado ao curso de Engenharia Hídrica da UFPel, é a segunda implementada pelo grupo na Praia do Laranjal, uma das áreas mais afetadas pela inundação que atingiu Pelotas.

"A gente vai colocar um segundo agora para ter essa redundância e não ter risco de a gente ficar sem esse tipo de dado", disse Leonardo Contreira, professor da engenharia híbrida da UFPel, enquanto preparava o equipamento.