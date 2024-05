Comando poderá checar câmeras da PM 'como se fosse YouTube', diz Derrite

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) afirmou que o Copom, centro de operações da PM, poderá acionar de maneira remota as câmeras corporais dos agentes que estiverem em ocorrências.

O que aconteceu

Tarcísio disse que o centro de controle vai ter a possibilidade de voltar na "linha do tempo" enquanto a ocorrência estiver em andamento. O governo lançou na quarta (22) edital para contratação de 12 mil novas câmeras para a PM — o que representa aumento de 18% do número de equipamentos disponíveis hoje. Mas o documento prevê mudanças no uso.

As gravações devem funcionar "como se fosse um vídeo do YouTube", afirmou o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite. "Vamos pensar no caso que o PM não acione [a câmera]. O superior imediato, ou até mesmo o Copom, vai poder acionar e rever o ato no momento que ele quiser", declarou.