'Não reconheço nenhum excesso', diz Derrite na Alesp sobre Operação Escudo

Operação Escudo foi a mais letal da polícia paulista desde Massacre do Carandiru, em 1992, que terminou com 111 mortos. Ao todo, 28 pessoas morreram em consequência da ação iniciada no último dia 28 de julho, após a morte do soldado Patrick Bastos Reis, no Guarujá, no dia anterior.

Depois do fim da Operação Escudo em setembro, outras 30 pessoas foram mortas pela polícia na Baixada Santista.

"Não concordo com absolutamente nada que a senhora colocou", diz Derrite a deputada da oposição. A resposta foi dada a Mônica Seixas (Psol) que havia questionado sobre os relatos de abusos policiais. O secretário reiterou que nenhuma denúncia chegou a órgãos correcionais da polícia. "'Toda morte deve ser lamentada' é a única coisa que eu concordo do que você falou", afirmou ele, que lembrou que o estado teve a maior queda de homicídios da história em 2023.

Intenção de Derrite é tornar Operação Verão permanente. Segundo ele, a ideia é que o policiamento na Baixada Santista seja reforçado sempre que houver feriado prolongado ou fim de semana com expectativa de maior movimento. Nesse verão, mais de 3.000 homens foram empregados na ação e houve queda de roubos a partir de dezembro.

Derrite volta a criticar uso de câmeras corporais. Segundo o secretário, o estudo que aponta redução nas mortes cometidas por policiais com o uso dos equipamentos foi feito durante a pandemia, o que pode distorcer resultados. Ele disse ainda que as câmeras reduziram o número de prisões, abordagens e outros indicadores de atividade policial.