'Número 2' do Comando Vermelho em MG, novo 'Marcinho VP' é preso na Bahia

Estava foragido. Apontado como o "número 2" da facção em Minas Gerais, ele estava foragido da justiça e tinha dois mandados de prisão em aberto por tráfico de drogas e associação ao tráfico, além de diversas passagens pela polícia. Ele era investigado pelo MP de Minas Gerais e também da Bahia.

Drogas, armas e documentos falsos. Durante a ação, segundo o MP-MG (Ministério Público de Minas Gerais), foram apreendidas drogas, armas e documentos falsos. O criminoso tentou ludibriar os policiais se passando por outra pessoa, com o intuito de escapar da prisão.

"Alvo prioritário" em MG. Marcinho VP é considerado um dos principais responsáveis pela atividade ilícita da organização criminosa no Morro das Pedras, em Belo Horizonte, no Vale do Mucuri e na região sul da Bahia, informou o MP-MG. Ele era considerado um "alvo prioritário" em Minas.

Grande influência na Rocinha. Apesar de estar morando na Bahia, o criminoso exercia ainda "grande influência" na Rocinha, na cidade do Rio de Janeiro, afirma o MP-MG.

Levado para BH. "Marcinho VP" foi levado na noite de quarta-feira, em uma aeronave da Polícia Militar, para Belo Horizonte (MG). Ao chegar na cidade, foi encaminhado a uma unidade prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Menção ao carioca

Marcinho VP "original" é carioca. Marcio Tadeu leva o apelido do criminoso carioca Marcio Santos Nepomuceno, que tem 47 anos e passou 27 deles na prisão. Sua trajetória foi marcada pelo envolvimento com o tráfico de drogas, violência e ascensão meteórica no Comando Vermelho, facção de grande influência no Rio de Janeiro e em outros estados brasileiros.