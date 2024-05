Na tragédia do RS, culpa recai sobre prefeitos, governador e União

O gasto com reconstrução é muito maior do que com proteção e prevenção. A maioria do gasto para as cidades atingidas é repetitivo. O dinheiro foi literalmente para o ralo.

Leonel Radde, deputado estadual (PT)

Tirar alguém da beira de um rio, da encosta de um morro ou construir loteamentos é um dispêndio de valores muito significativo, que as prefeituras sozinhas não têm disponibilidade. Marcus Vinicius (PP)

Implementar sistemas de alertas sonoros em áreas alagadas

Responsabilidade: estado

No Rio Grande do Sul, há poucas cidades com sistema de alerta sonoro, normalmente instalados em postes. Em outubro do ano passado, o governo estadual anunciou que avaliava a instalação desse sistema em algumas cidades do Vale do Taquari, que foram bastante atingidas pelas enchentes, segundo o jornal A Hora. O UOL procurou a Defesa Civil estadual para saber se a proposta avançou, porém, ainda não houve retorno.

Atualizar sistema de alertas por SMS