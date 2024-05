Desmatamento e menos controle: como gestão Leite impactou cheias no RS

A aprovação da lei era uma demanda do agro gaúcho. Após o estado enfrentar três anos seguidos de seca que prejudicaram as lavouras, entidades s rurais defenderam que os produtores possam fazer barragens em rios, mesmo em APPs, para armazenar água. A lei considera de "utilidade pública" a construção de obras de irrigação.

A mudança pode deixar locais mais vulneráveis a enchentes. Para os ambientalistas ouvidos pelo UOL, a lei deve incentivar o desmatamento de áreas próximas a rios, cuja vegetação serve para conter o volume e a força das águas.

O governo nega que as mudanças ameacem áreas protegidas. Segundo a Sema-RS, a legislação prevê compensações ambientais para os casos em que áreas de preservação tiverem que ser desmatadas, por exemplo.

A floresta absorve uma parte [da enchente] e quebra a velocidade [da cheia]. Quando o solo está nu, as águas não apenas correm mais livremente como arrancam o solo por onde passam, provocando erosão. O risco é que nós tenhamos enchentes cada vez maiores mesmo com chuvas menos intensas.

Francisco Milanez, presidente da Agapan (Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural)

Na região do rio Antas-Taquari [nordeste do RS], a abertura de campos de soja vem destruindo as cabeceiras dos rios. E essa legislação de agora permite ainda mais obras, até hidrelétricas, sem consulta às comunidades atingidas.

Paulo Brack, professor do Instituto de Biociências da UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul)

Menos controle estatal sobre atividades poluidoras

Em setembro de 2019, Leite enviou à Assembleia um novo código ambiental para o RS. O texto, que alterou quase 500 normas no estado, criou vários atalhos para acelerar a concessão de licenças ambientais, inclusive para atividades econômicas que o próprio Consema (Conselho Estadual do Meio Ambiente do RS) considera de alto potencial poluidor.