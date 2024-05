'Sargento Cadu': militar volta para onde nasceu e ajuda desabrigados no RS

Dentro do quartel ele é chamado de Campos, seu sobrenome. Mas na Colônia Z3, o lugar mais pobre de Pelotas (RS) atingido pelas enchentes do último mês, os desabrigados, seus amigos de toda vida, só se referem a ele como Cadu.

Carlos Eduardo Campos voltou fardado ao bairro onde nasceu e se criou. O comandante da operação, para os moradores da colônia majoritariamente formada por pescadores, é o terceiro-sargento de apenas 23 anos.

"Quando eu era mais novo, meu apelido era Cadu. Aí todo mundo me conhece como Cadu. As pessoas vêm aqui e falam: 'Cadu, tô com fome; Cadu, eu preciso de tal coisa'. Às vezes, chamam até de 'sargento Cadu'", diz o militar.