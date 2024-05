Suspeita de jogar soda cáustica em jovem usou peruca da avó como disfarce

Suspeita usou peruca da avó para se disfarçar. De acordo com a polícia, após a comunicação do desaparecimento da mulher, agentes foram até a casa dela e conversaram com sua avó. A idosa contou que tinha duas perucas em casa e que uma delas foi levada pela neta pouco tempo antes do crime. Com esses dados, os investigadores conseguiram concluir que se tratava da mesma pessoa que atacou Isabelly e a suspeita foi presa na sexta-feira (24).

Nós tínhamos as imagens da câmera de segurança que contribuíram para identificar as roupas e a pessoa estava usando uma peruca. A avó foi questionada e contou ter duas perucas em casa. Ela ainda notou que uma delas foi levada pela neta, justamente na manhã anterior ao crime. Diante disso, confirmamos a suspeita e concluímos a investigação com a prisão preventiva.

Delegado Tristão Antônio

Suspeita alegou "ciúmes e raiva"

Mulher disse à polícia que atacou Isabelly após ler supostas críticas feitas pela vítima à sua aparência física. A presa, que não teve a identidade revelada, disse em depoimento à polícia que, "acidentalmente", viu mensagens enviadas pela vítima no celular de seu namorado, que está preso, em que a vítima "fazia comentários depreciativos em relação a ela e sua beleza". Isabelly é ex-namorada do homem encarcerado.

Disse que agiu em razão de ciúme e que, acidentalmente, teria manipulado o aparelho celular do seu convivente [que anteriormente teria se envolvido com a Isabelly]. Obviamente o celular estava na casa da mãe dele, porque ele está recolhido ao cárcere, e ali identificou algumas mensagens, em tese, emitidas por Isabelly, que faziam comentários depreciativos com relação a ela e sua beleza.

Delegado Tristão Antônio

Mulher planejou o crime e comprou os produtos para usar no ataque dias antes de executar o plano criminoso. "[As supostas mensagens] a teriam deixado irritada e surgiu a ideia de cometer o crime. Ela foi ao supermercado, comprou soda cáustica e misturou com água. Ela também estudou o itinerário e o roteiro da vítima, então, quando Isabelly voltava da academia, ela arremessou [o líquido corrosivo] e fugiu", disse o delegado.