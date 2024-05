Suspeita de jogar ácido em jovem no PR é presa e alega ciúmes da vítima

A suposta autora de um ataque com ácido contra uma jovem de 23 anos no Paraná foi presa na manhã desta sexta-feira (24).

O que aconteceu

Mulher estava escondida em matagal desde o dia do crime. A Polícia Militar disse que ela foi encontrada após pedir socorro no pátio de um hotel do município e apresentou uma história incoerente, contando aos militares que era perseguida por homens, informou o relatório policial.

Suspeita confessou o ataque, segundo PM. Ela confirmou a autoria ao ser questionada pelos policiais, segundo o relatório do 2º BPM.