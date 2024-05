Chuvas: aulas nas redes pública e privada são suspensas em Porto Alegre

A Prefeitura de Porto Alegre determinou a suspensão das aulas nas redes pública e privada amanhã (27) e na terça-feira (28). Previsão é de que as atividades sejam retomadas na quarta-feira (29).

O que aconteceu

A determinação vale para escolas da rede municipal e para todas as unidades privadas. De acordo com a gestão municipal, a decisão levou em conta o alerta preventivo emitido pela Defesa Civil Municipal diante da possibilidade de chuvas intensas e ventos entre 60 km/h e 100 km/h.

Governo do estado também anunciou a suspensão das aulas na rede estadual em Porto Alegre, Pelotas e Rio Grande. Em comunicado, a administração estadual informou que atividades estão suspensas na segunda e terça-feira. Os serviços meteorológicos ainda preveem novas chuvas no estado, com possível queda de granizo, geadas e ventos fortes.