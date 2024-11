Morte de estudante por PMs mostra a ricos que ‘Tarcísio moderado’ é mito

No dia 5 de novembro, Ryan, de apenas 4 anos, morreu com um tiro de fuzil na barriga durante uma ação policial, em Santos (SP), enquanto jogava bola com o irmão e os amigos em frente à sua casa nesta terça (5). O pai dele, Leonel Andrade, já havia sido morto, no começo deste ano, em outra operação policial na mesma comunidade pobre - tinha uma deficiência física e usava muletas.

Quando Ryan foi morto, boa parte dos paulistas não perdeu uma noite de sono pois era mais uma criança pobre e negra que passou desta para a melhor com as tripas para fora. Enquanto a contagem de corpos estiver subindo, a (falsa) sensação de segurança está garantida.

E a sensação de Beatriz, que em nove meses perdeu o marido e o filho caçula simplesmente por morarem no morro em Santos? E a dor de Julio Cesar Acosta Navarro, médico que viu o filho morrer e nos disse, nesta quinta, no UOL News, que não recebeu uma justificativa da polícia e do governo? A sensação é de que a perda de entes queridos é mero dano colateiral.

Na época do assassinato de Ryan, o governo paulista disse que "as mortes em decorrência de intervenção policial são resultado da reação de suspeitos à ação da polícia". Ou seja, quem morre é porque é culpado, o que dá ao cano da arma do agente de segurança o poder de investigador, promotor, juiz e carrasco.

Enquanto isso, São Paulo vai sendo controlado aos poucos pelo PCC. Seja se infiltrando em instituições municipais, como no Guarujá, segundo o Ministério Público, seja fornecendo policiais corruptos para atuarem como gatilho de aluguel para a facção criminosa, como no caso do delator morto em plena luz do dia no terminal 2 do aeroporto internacional, em Guarulhos.

A crítica ao comportamento violento da polícia não é defesa de "bandido", mas sim do pacto que os membros da sociedade fizeram entre si para poderem conviver (minimamente) em harmonia. Em suma, não entregamos para o Estado o poder de usar a violência como último recurso a fim de proteger os cidadãos para que ele a use como padrão de solução de todos os conflitos.