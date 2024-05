Cobra cai do teto e assusta paciente em unidade de saúde em Goiás

Uma cobra apareceu dentro de uma unidade de saúde na cidade de Crixás, interior de Goiás. A cobra caiu do teto em cima do suporte do soro de uma paciente.

O que aconteceu

A paciente disse que ficou com medo, mas não podia correr por conta do soro. À TV Anhanguera, Sandra Santos disse que estava tomando soro quando colegas suas chegaram e gritaram ao verem a cobra. O caso ocorreu na quinta-feira (23).