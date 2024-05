Médico capixaba infarta durante ajuda às vítimas da enchente no RS

"Os médicos disseram que ele teve um infarto, mas o quadro dele agora é de parada cardíaca longa recuperada com encefalopatia anóxica. Ao que tudo indica ele está em estado vegetativo, mas ainda faltam exames complementares para definir de fato o diagnóstico dele", contou a esposa de Walter, Daianny Coimbra Ulhoa ao UOL.

Transferência para o ES

A cada hora que passa, o quadro clínico do médico tende a piorar, segundo os médicos. A mulher da vítima chegou ao estado na última quarta-feira (22), quando foi informada de toda a situação. Ela e outros familiares tentam a transferência de Walter para a capital Vitória.

Transferência precisa da colaboração dos governos. "Ele encontra- se em estado crítico, em ventilação mecânica. Por estar em hospital com nível secundário, não se dispõe de exames complementares para definir diagnóstico exato. Precisamos transportá-lo para um hospital com condições de suporte neurológico, mas não temos condições de realizar o transporte particular. Precisamos de ajuda dos dois estados nesse momento", informou a mulher de Walter.

Pai de dois filhos e casado há nove anos

Walter é casado há nove anos com a dentista Danielly. A união foi oficializada em abril de 2015, no mesmo dia do aniversário do médico.