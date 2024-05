Adolescente é investigado por criar vaquinha falsa para vítimas do RS

Um adolescente de 16 anos é suspeito de fazer parte de um grupo criminoso que desviava doações a vítimas de enchentes no Rio Grande do Sul por uma página falsa de arrecadação.

O que aconteceu

Mandados de busca e apreensão contra adolescente foram cumpridos em cobertura de luxo de Balneário Camboriú (SC). No local, ele contou a policiais como aplicava o golpe.

O grupo criminoso atuava com uma página falsa que simulava o site oficial do Governo do RS. A página em questão era divulgada nas redes sociais com impulsionamento pago, segundo investigações da Polícia Civil do RS.