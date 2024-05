Corpo de menina que sumiu no Rio é achado em caçamba de lixo; homem é preso

A Polícia Militar do Rio de Janeiro encontrou o corpo de uma menina de 11 anos que desapareceu a caminho da escola, na segunda-feira (27), na Ilha do Governador.

O que aconteceu

Corpo de Sophia Ângelo Veloso da Silva foi localizado dentro da caçamba de um caminhão de coleta de lixo no bairro do Tauá. Segundo informações da PM, o corpo da menina foi retirado da parte traseira do veículo e colocado na Rua Paranapuã, onde os policiais isolaram a área e preservaram o local até a chegada da perícia. A polícia não revelou se havia marcas de violência física e sexual no corpo da vítima, nem qual foi a causa da morte.

Sophia foi vista com vida pela última vez na manhã de segunda-feira (27), ao sair de casa para ir à escola por volta das 7h. Entretanto, a menina não chegou ao colégio. Câmeras de segurança mostram a garota na companhia de um homem antes de desaparecer.