Frio sem trégua: SP pode ter mais dias gelados, mas chuva diminui

A semana começou na cidade de São Paulo com temperaturas baixas e chuva. O tempo é resultado do fim do bloqueio atmosférico e do deslocamento das frentes frias que estavam no Sul do país em direção ao Sudeste.

Até quando dura em SP?

Na terça, o volume de água deve diminuir na capital, mas as temperaturas continuam caindo, segundo previsão da Climatempo. As regiões do Vale do Paraíba, o litoral norte, a Serra da Mantiqueira e cidades como Franca, Mococa, Ribeirão e São Simão ainda devem ter chuvas.

A partir de quarta, as noites serão ainda mais frias, com temperaturas mínimas em torno de 10ºC, mesmo com a presença do sol. No interior, o calor deve voltar, mas com menor intensidade em relação às últimas semanas.