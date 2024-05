Quase 18 m² e prontas em 4 h: como são casas modulares que vão para o RS

Um carregamento com cem casas modulares desembarcou nesta terça-feira (28) no Aeroporto de Guarulhos (SP) e seguirá por terra até o Rio Grande do Sul para atender as vítimas das enchentes no estado.

Segundo a Defesa Civil do RS, 48,7 mil pessoas estão em abrigos e 581 mil estão desalojadas.

O que aconteceu

A doação de casas foi feita pela Acnur (agência da ONU para refugiados). Ao todo, 200 estruturas vão se transformar em moradias temporárias emergenciais. A solução não é permanente, mas busca dar mais privacidade e segurança às famílias em um primeiro momento.