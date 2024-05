RS: Litoral norte lota após fuga por enchentes, e prefeitos pedem recursos

Ique Vedovato também acredita que a arrecadação do município no próximo ano caia, com o atraso no pagamento de impostos, como o IPTU. Além disso, a Famurs (Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul) divulgou um estudo, nesta terça-feira (21), que projeta perdas no ICMS em torno de 25% da arrecadação estadual, o que se refletirá na conta de cada município gaúcho.

O prefeito de Capão da Canoa diz que os recursos públicos ajudariam na contratação de profissionais da saúde, educação e investimento em segurança, por exemplo. "A gente não sabe o que vai acontecer, se vamos ser ajudados ou não, estamos à mercê das autoridades constituídas. Tem que ser feito algum tipo de projeto".

Nova rotina

Enquanto isso, a manicure Janaína Pereira tenta construir uma rotina em Imbé, sem saber como está sua casa em Canoas. "Estamos esperando a água baixar para voltar e avaliar. Foi bem complicado. Em um momento a gente estava bem, quando você ver, não tem mais nada, tem que sair correndo com a roupa do corpo", lamenta.

Ela e a família chegaram à cidade em um caminhão com outras 37 pessoas, entre amigos e familiares. No momento, Janaína divide uma casa com parte dessas pessoas, já que alguns voltaram para Canoas para avaliar o prejuízo. A casa foi cedida por uma amiga do cunhado, que não cobrou pela estadia.

Sobrinha da manicure, Rayama, 31, já morava em Imbé antes das enchentes, e incentivou a ida da família para o município. "Foi horrível [acompanhar as notícias]. Maioria dos meu parentes perdeu tudo, e não pude ajudar pessoalmente".