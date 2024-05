'Usei caixa de isopor para não afundar': o resgate dramático de mãe e filho

Chegou um momento em que disse que não estava mais aguentando. Minha ferida na coluna começou a inflamar. Ela estava mais distante de mim para tentar pedir ajuda caso alguém passasse.

Combinei com ela que, caso a água subisse de novo --porque não parava de chover--, ela iria para cima da árvore e eu usaria o colete dela para me segurar.

João Emiliano Salamoni

Mas no quinto dia de espera, um homem que estava de barco encontrou os dois pedindo ajuda.

Ele estava com dois amigos, para saber o que tinha acontecido com a criação de gado deles. Minha mãe viu a lancha e começou a gritar. Um cachorro que estava com a gente também começou a latir. Eles salvaram nossas vidas.

João Emiliano Salamoni

Local onde mãe e filho foram encontrados Imagem: André liziardi

Mãe com leptospirose

Mãe e filho ficaram internados por 10 dias, no Hospital São José, em Taquari. "Ainda estou conversando com o psicólogo do hospital. Além do trauma, tive a perda do meu pai. Ele estava com minha mãe há 23 anos. É uma tristeza."