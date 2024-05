Derretimento da pele e corrosão de órgãos: o que soda cáustica pode causar

A soda cáustica, produto usado no ataque a uma jovem de 23 anos no Paraná, é uma substância corrosiva. Em contato com a pele, pode provocar queimaduras severas e é um agente tóxico para ingestão, segundo a Anvisa.

O produto é de uso doméstico para produção de sabão ou como desentupidor, encontrado na forma líquida ou granulada. Também é usado na fabricação de detergentes para a indústria de alimentos e como aditivo alimentar, quando autorizado, para regular a acidez.

Lesões na pele

O contato do produto com a pele causa uma queimadura química. "Na maioria das vezes, a queimadura química é mais profunda, dependendo do tempo de exposição ao produto, quantidade e, principalmente, do tratamento precoce", diz Bruno Zampieri, cirurgião plástico do Hospital Alemão Oswaldo Cruz.