'Móveis desmanchando e roupas fedendo': família tem 4 casas arrasadas no RS

Melissa Gravina, 24, influenciadora digital e social media, morava no mesmo quintal que sua mãe, avó e tio em Eldorado do Sul antes das enchentes no Rio Grande do Sul. Agora, estão cada um em um canto porque não sobrou nada.

Em poucas horas, a água cobriu as quatro residências, e a família perdeu tudo. Ao UOL, ela relatou os dias de tensão que viveu com a família enquanto via tudo o que construiu ir embora com a força das águas.