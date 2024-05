Influenciadora doa peças para pessoas gordas no RS: 'Sabemos que é difícil'

A influenciadora digital Ellen Valias, 42, sabe como é difícil comprar roupas sendo uma pessoa gorda. Por isso, ela se organizou rapidamente para reunir peças plus size para ajudar as vítimas do Rio Grande do Sul.

Já é difícil encontrar roupas para pessoas gordas quando tem doação de roupas de frio. Tento sempre separar do meu guarda-roupas em boas condições. Agora, imagina em uma tragédia, sabemos como é difícil.

Ela se uniu a outras influenciadoras e, além de separar as próprias peças, o grupo entrou em contato com pessoas da região, para garantir que as roupas chegassem até lá —já que Ellen mora em São Paulo (SP). "Separei três sacos com peças minhas, em condições de uso. Muita gente estava doando roupa furada. Não é assim", conta.